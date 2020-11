Associer des superstars sur un terrain n'est pas toujours une garantie de succès. Pour que la mayonnaise prenne, chacun doit y mettre du sien et accepter de ne pas ou plus avoir le même rayonnement individuel qu'avant l'arrivée de l'autre. Chez les Golden State Warriors, Kevin Durant savait qu'il trouverait en Stephen Curry un crack pas spécialement intéressé par le fait de tirer la couverture à lui. Curry a accueilli à bras ouverts l'ancien ailier d'Oklahoma City et leur collaboration a mené à deux titres en trois saisons, avec un énorme point d'interrogation la dernière année, à cause de la blessure de KD en playoffs.

Pour que Stephen Curry et Kevin Durant jouent efficacement ensemble, il leur fallait aussi un autre élément pour apporter du liant. Klay Thompson a tenu ce rôle-là, en plus de la grande gueule Draymond Green, chargé de remonter les bretelles à tout le monde lorsqu'il y avait risque d'assoupissement. C'est d'ailleurs cette intensité qui a peut-être en partie poussé Kevin Durant au départ à l'été 2019, mais là n'est pas le propos.

Kevin Durant, son aveu sur son accrochage avec Draymond Green

Une séquence illustre à merveille l'altruisme avec lequel cette équipe a évolué pendant trois saisons. Nous sommes le 6 février 2019 et les Warriors affrontent les Spurs. Outre une très large victoire (141-102) au cours de laquelle Klay Thompson (26 pts), Stephen Curry (19 points) et Kevin Durant (23 points) ont fait le gros du travail, une action a permis de comprendre ce qui faisait si bien fonctionner cette équipe.

Les trois hommes se retrouvent tous les trois en position ouverte. Plutôt que de réclamer la balle pour prendre le tir façon alpha dog du shoot - ce sont trois des meilleurs shooteurs de tous les temps... - ils désignent tous à DeMarcus Cousins, cerné en tête de raquette, l'un des deux autres snipers ouverts. Le ballon parviendra finalement à Stephen Curry, dans le corner, pour une belle filoche.

Sans les blessures graves des uns et des autres, mais aussi les difficultés identitaires de Kevin Durant sur la fin, qui sait combien de titres auraient pu aller chercher les Warriors ?

En tout cas, si toutefois Kevin Durant et Kyrie Irving voient débarquer James Harden, on ne saurait trop leur recommander de s'inspirer de ce qui se faisait dans la Bay Area il n'y a pas si longtemps...

