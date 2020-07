Kevin Durant se paye un troll pour l’anniversaire de sa signature aux Warriors

L’ennemi public numéro un. Kevin Durant est détesté par une partie du public depuis qu’il a rejoint les Golden State Warriors le 4 juillet 2016. Un quatrième anniversaire fêté hier à l’occasion de la fête nationale américaine. Et malgré ce jour censé représenter l’unité du pays, un internaute a préféré se souvenir de ce moment important de l’Histoire de la NBA. Avant de s’en prendre à la superstar sur Twitter.

Kevin Durant est parti aux Brooklyn Nets depuis. Mais il continue d’être jugé pour son move d’il y a quatre ans. Une décision qui avait plutôt payé pour lui. En effet, il a décroché deux titres tout en disputant trois finales de suite avec les Californiens.

Même si son passage fut bref, KD est l’un des joueurs marquants de l’Histoire des Warriors. Sa signature est d’ailleurs l’un des grands moments des deux dernières décennies. Bleacher Report a préféré lui rendre hommage comme il se doit.

Kevin Durant signed with Golden State on Independence Day in 2016

Four years later, the Slim Reaper is a back-to-back Finals MVP ready for a new chapter in Brooklyn 🔥 pic.twitter.com/yNnWNTY1cL

