Kevin Durant, ses vérités sur son départ d’OKC pour les Warriors

L'été dernier, l'ailier Kevin Durant a décidé de quitter les Golden State Warriors pour les Brooklyn Nets. Cette fois-ci, son choix n'a pas été critiqué par les observateurs. Mais en 2016, au moment de son départ de l'Oklahoma City Thunder pour les Dubs, la superstar avait été allumée de toutes parts ! En effet, certains lui reprochaient d'avoir choisi la facilité en rejoignant les vice-champions NBA en titre. Surtout beaucoup n'ont pas compris cette décision alors qu'OKC avait été tout proche de battre Golden State lors de la finale de la Conférence Ouest. Invité lors du podcast on All The Smoke, Durant a réalisé une mise au point.

"Dans mon esprit, je pensais déjà comment je pouvais développer mon jeu, plus qu'à la rivalité entre les Warriors et le Thunder. Comme s'il y avait une rivalité d'ailleurs. Je m'en foutais, je voulais juste continuer d'apprendre. C'était une nouvelle équipe, elle montait en puissance. Donc j'avais envie de venir. Peu importe si le Thunder avait gagné ou perdu cette série. Je voulais jouer pour les Warriors et vivre dans la Bay", a fait savoir Kevin Durant.

Et avec les Warriors, Kevin Durant a brillé en remportant au passage deux bagues de champion NBA.