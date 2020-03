Kevin Durant voit désormais le jeu différemment avec sa convalescence

Il doit trépigner d'impatience en voyant ses coéquipiers sur le terrain. Mais Kevin Durant va devoir attendre encore quelques mois pour les rejoindre et enfiler sa nouvelle tunique. Neuf mois après sa rupture du tendon d'Achille, l'ancien ailier des Warriors poursuit sa rééducation qui arrivera bientôt à son terme. Présent lors de la déculottée de son équipe contre Memphis, KD a pris la parole devant les médias. Bonne nouvelle, il a déjà repris le 3 contre 3. Une étape importante puisqu'il a donc été autorisé à jouer avec contact. Les prochaines semaines lui permettront de retrouver toute sa fluidité et sa gestuelle. Un process important, d'autant plus avec une telle blessure, l'une des pires pour un basketteur. Il s'est également confié sur sa vision du jeu loin des parquets. Et il admet que le fait d'observer pendant si longtemps va l'aider à mieux s'intégrer.

"Je vais très bien, c'est cool. J'ai vu le jeu sous un angle différent. J'ai vu le paysage de la ligue, notre équipe et ces gars qui deviennent meilleurs chaque jour. J'ai vu leurs habitudes d'entraînement et comment ils transfèrent ça en match. Vous voyez les changements et quel joueur joue mieux avec tel ou untel. Je fais essayer de faire ce qui sera le mieux pour moi et le reste de l'équipe. Avoir des gars comme Joe (Harris), Kyrie, Taurean (Prince) et Spencer (Dimwiddie) qui peuvent scorer, ça nous rend imprévisibles."

7e de l'Est, Brooklyn n'attend désormais plus qu'une chose, le retour de Kevin Durant l'an prochain pour enfin débuter les choses sérieuses.