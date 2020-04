Kevin Garnett pouvait-il vraiment « gagner 2 ou 3 bagues de plus » ?

Kevin Garnett pense qu'il aurait gagné deux ou trois bagues de plus s'il s'était associé plus tôt avec ses camarades des Celtics.

C'est un euphémisme de dire que Kevin Garnett n'a pas été très sympa avec les Minnesota Timberwolves sur ESPN cette semaine. Le futur membre du Hall of Fame a évoqué le froid polaire qui existe aujourd'hui entre lui et la franchise, après avoir passé pourtant la plus grande partie de sa carrière dans les Twin Cities. A tel point que dans le même entretien, "KG" a reconnu qu'il a sans doute perdu quelques précieuses années et quelques titres en restant à Minneapolis.

"Jouer avec Paul Pierce, avec Ray Allen, venir à Boston... Ça a été un défi énormissime dans ma vie. C'est sans doute l'une des plus grosses décisions de ma carrière et je suis heureux de l'avoir prise. On aurait dû se mettre ensemble quelques années plus tôt en fait. On aurait probablement deux ou trois bagues de plus, mais c'est comme ça..."

Les fans des Wolves n'en voudront pas trop à Kevin Garnett. Ils sont pour la plupart aigris que Minnesota n'ait toujours pas retiré le maillot du Big Ticket - en partie parce que Garnett n'est plus trop motivé - alors que les Celtics, avec lesquels il n'a joué que 6 ans, ont prévu de le faire lors de la saison 2020-2021 au TD Garden. "KG" a joué 12 saisons avec les Wolves...

Pour ce qui est de la faisabilité d'une association du Big Three - devenu Big Four avec l'ascension de Rajon Rondo - avant ce fameux été 2007, il faut se dire que pour monter le trade autour de la venue de Kevin Garnett, les Celtics avaient déjà bien galéré. C'est la première fois dans l'histoire de la NBA qu'on a vu une transaction à 7 atouts contre 1 : Al Jefferson, Ryan Gomes, Sebastian Telfair, Gerald Green, Theo Ratliff et deux premiers tours de Draft. Pas sûr que c'était vraiment jouable de réussir ce coup deux ou trois ans plus tôt.

Si Kevin Garnett voulait gagner "deux ou trois bagues de plus", il aurait simplement fallu que ses Celtics fassent mieux que la période durant laquelle ils ont évolué ensemble. Après le titre de 2008, Boston a retrouvé les Finales en 2010, pour une défaite contre les Lakers, mais n'a plus remporté de titre. Garnett, lui, a tenté une aventure à Brooklyn avec son camarade Paul Pierce, mais celle-ci s'est soldée par un échec retentissant.