Été 2007. Les Wolves font partie des cancres de l'Ouest, seulement trois ans après avoir croisé le fer avec les Lakers en finale de conférence. La direction de la franchise est claire, il faut tout reconstruire. Star de l'équipe et MVP en 2004, Kevin Garnett sent le vent tourner et demande à quitter le Minnesota.

Après plusieurs semaines de tractation, il débarque aux Celtics en échange d'Al Jefferson, Ryan Gomes, Sebastian Telfair et des tours de Draft. Mais la volonté première de KG était de rejoindre un tout autre projet et de faire alliance avec Kobe Bryant à LA.

"Je veux être honnête, je voulais créer un lien avec Kobe. Lui et moi avions une connexion à part. Quand Kobe et Shaq ont eu leur différend, tout le monde s'est rangé avec Shaq. J'étais l'un des rares à être resté avec lui.

J'étais un gars neutre, mais Kobe respecte les "dogs". J'ai essayé de me lier avec lui mais ça n'a pas pu se faire. J'ai donc dû prendre une décision.

Danny Ainge m'a montré sa vision. Vous avez déjà vu quelqu'un qui vous parle et pendant qu'il le fait, vous pouvez voir ce qu'il voit ? C'est comme ça qu'il peignait. C'était un Picasso. C'est ce qui fait la grandeur de Danny Ainge."

Un choix qui a donné raison à Kevin Garnett puisque Boston, qui va retirer son maillot, a remporté le titre la saison suivante face aux... Lakers de Kobe Bryant.

