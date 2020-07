Être sur le terrain en même temps que Kevin Garnett, particulièrement dans le camp adverse, pouvait virer au cauchemar pour un joueur. La grande bouche du "Big Ticket"a fait de sacrés dégâts sur les parquets NBA au fil des ans. Steven Adams, le pivot d'Oklahoma City, a trouvé la parade lors de son premier affrontement avec celui qui entrera au Hall of Fame lors de la prochaine promotion.

Le Néo-Zélandais avait raconté à l'époque de quelle manière il avait contourné la langue fourchue de Kevin Garnett.

"Il a toujours eu cette présence très intimidante. Mais heureusement, il ne me parle pas. J'ai joué la carte du mec qui ne parle pas anglais. Il a commencé à me dire quelque chose et je lui ai répondu : 'Euh, no english. No english, man, sorry'. Et du coup, il a même laissé tranquille, en quelque sorte. C'était génial", avait-il expliqué au Norman Transcript.