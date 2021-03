Kevin Love, le bonheur simple de retrouver les parquets

Kevin Love a trouvé le temps long. Depuis le début de la saison, l'intérieur des Cleveland Cavaliers avait seulement disputé deux matches. Et depuis décembre, il squattait désespérément l'infirmerie de la franchise de l'Ohio.

Déjà handicapé par les blessures ces dernières années, il avait été cette fois-ci gêné par son mollet. Mais la nuit dernière, l'ancien des Minnesota Timberwolves a donc retrouvé les parquets. Malgré un temps de jeu limité (10 minutes) et une lourde défaite face aux New Orleans Pelicans (82-116), Love a pris son pied !

"Simplement jouer au basket, c'est ce que j'aime faire. C'est une grande partie de moi. Avec la fin de la saison très rapide l'an dernier et ma malchance avec cette blessure, je suis vraiment heureux de pouvoir revenir.

Je vais bien évidemment progresser. Je risque d'avoir besoin de plusieurs semaines pour me sentir moi-même. Mais je veux connaître les hauts et les bas sur le parquet, je veux ça plus que tout.

J'ai eu une longue période d'indisponibilité. Je suis donc simplement heureux d'être présent. Franchement, j'aurais pu faire un 0/50 aux tirs, j'aurais été tout de même content", a confié Kevin Love pour ESPN.