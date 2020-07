Kevin Love, disponible pour un trade, ne sera pas bradé par les Cavaliers

A 31 ans, Kevin Love ne figure plus dans les plans des Cleveland Cavaliers. L'intérieur possède un gros contrat (91,5 millions de dollars sur 3 ans) et n'entre pas dans le projet de reconstruction lancé dans l'Ohio. Forcément, les dirigeants des Cavs pensent à l'échanger. Malgré le poids des années, l'ancien joueur des Minnesota Timberwolves peut encore représenter une bonne pioche pour un prétendant au titre NBA. Cette saison, malgré des problèmes physiques, il tournait encore à 17,6 points, 9,8 rebonds et 3,2 passes décisives de moyenne. De quoi susciter des intérêts au sein de la Ligue ? Pas vraiment... Pourquoi ? A cause des conditions fixées par Cleveland pour l'échanger !

En effet, d'après le journaliste de Cleveland.com Chris Fedor, les Cavs n'ont absolument pas l'intention de brader Love. Pour le récupérer, l'équipe intéressée par ses services devra délivrer un package avec des jeunes talents et des choix de Draft. C'est cher payé pour un joueur de 31 ans avec un gros salaire. En tout cas, il est clair que Cleveland n'échangera pas Kevin Love "juste" pour économiser son salaire. Dans l'hypothèse d'un départ de l'ailier-fort, l'objectif reste de récupérer des atouts pour l'avenir de la franchise. Est-ce que ça sera possible ? Pour l'instant, c'est le calme plat. Mais il faudra surveiller ce dossier dans les mois à venir.