Kevin Love a compris le coup de gueule de LeBron James sur le MVP

LeBron James a eu du mal à digérer les résultats pour le trophée de MVP. L'ailier des Los Angeles Lakers n'a pas contesté la victoire - logique - du leader des Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo. Sur la saison régulière, le Grec a bel et bien été le plus fort. Mais avec ses performances exceptionnelles, le King s'attendait à une reconnaissance plus importante et pas seulement à 16 premières places. Ancien coéquipier de LBJ aux Cleveland Cavaliers, Kevin Love a compris ce coup de gueule. Et l'intérieur l'a même soutenu.

"Je pense qu'il s'est dit : 'je ne devais probablement pas le gagner, mais je méritais plus de votes à la première place'. Et je pense qu'il a raison. Je crois aussi que la majorité des gens peuvent le rejoindre à ce sujet. Giannis, bien sûr, il a gagné ce titre de MVP. Une évidence. Personne ne discute donc cela. Mais LeBron méritait plus de votes à la première place. Bron l'a dit, il a été agacé par ça. Donc il va l'utiliser comme une source de motivation. Et il n'a vraiment pas besoin de ça...", a lancé Kevin Love pour le LA Times.

LeBron James, le roi est bien vivant vive le roi !

Et effectivement, LeBron James a bien utilisé cette déception sur les Finales de la Conférence Ouest. Sur les deux derniers matches de la série, les Denver Nuggets ont subi sa loi. Et pour les Finales NBA, le King a déjà annoncé la couleur...