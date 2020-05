Kevin Love exprime un gros regret pour LeBron James et Kyrie Irving

Sacrés champions NBA en 2016, les Cleveland Cavaliers sont dans une période de reconstruction depuis les départs de Kyrie Irving et de LeBron James. Membre de ce Big Three à l'époque, Kevin Love est le seul à être encore dans l'Ohio. Après la défaite des Cavs lors des Finales NBA 2017 face aux Golden State Warriors, Irving a finalement demandé son départ avec un trade pour les Boston Celtics. Un an plus tard, James a également mis les voiles pour les Los Angeles Lakers. Et de son côté, Love va conserver un véritable regret par rapport à ce trio.

"J'aurais vraiment aimé avoir un run supplémentaire avec eux. Juste pour voir de quoi nous étions capables. Juste un de plus. J'aurais vraiment voulu voir ça. Je pense que nous étions encore assez forts pour avoir un gros parcours. Même si pour eux, ça aurait donc été sûrement la dernière année à Cleveland. Franchement, j'aurais voulu vivre ça.

Si on oublie l'aspect extra-sportif - même si c'est facile à dire -, nous étions dévastateurs sur le parquet. Quand nous étions en forme, à l'exception des Warriors, nous avions l'impression que personne ne pouvait rivaliser avec nous. Avec notre capacité à écarter le jeu, avec la domination de LeBron. Mais aussi l'impact de Kyrie", s'est souvenu Kevin Love pour The Athletic.

Malheureusement pour Cleveland, l'aspect extra-sportif a justement séparé ce trio. En effet, Irving voulait être le patron de sa propre équipe et sortir de l'ombre de James. Et avec le recul, on peut bien évidemment comprendre la nostalgie de Kevin Love, toujours coincé dans la reconstruction de la franchise de l'Ohio.