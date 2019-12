Kevin Love : « Je suis si content que Ja Morant ait raté ce dunk »

C'est sans doute l'une des plus belles actions ponctuées par un échec. Cette nuit, Ja Morant a tout simplement failli imiter Vince Carter il y a 19 ans sur le pauvre Fred Weis. Dans le rôle du pivot français, c'est Kevin Love qui a été choisi. Et fort heureusement pour lui, il n'y pas eu la même fin qu'à Sydney. Toujours dans les rumeurs de trade, il s'est amusé de cette situation face aux journalistes, avançant même une retraite anticipée.

"Je savais qu'il était athlétique, mais m****, c'était qui Frederic Weis ? Il est presque passé au-dessus de moi. Juste à la fin, il m'a touché avec sa jambe. Mais je suis si content qu'il ait raté ce dunk parce que j'aurais dû... on peut prendre sa retraite pour raisons médicales ? Et quand même être payé ? M****, j'aurais été obligé de faire ça. Il est vraiment spécial. J'aurais dû enlever mon maillot et dire que le basket, c'était fini pour moi. C'est un athlète incroyable, c'est dingue. Je suis venu en premier vers leur banc et j'étais comme ça (il met la main devant sa bouche en mimant une stupéfaction)."

Oui, on peut dire que Kevin Love l'a vraiment échappé belle tout en restant beau joueur. Ja Morant lui a expliqué qu'on "ne donnait pas de notes pour un dunk raté".