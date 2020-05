Ces dernières semaines, la mentalité de LeBron James a beaucoup fait parler, notamment par rapport à celle de Michael Jordan. En effet, avec la diffusion du documentaire The Last Dance, l'exigence de His Airness avec ses coéquipiers aux Chicago Bulls a été mise en avant. Et de son côté, le King avait visiblement un comportement similaire lors de son second passage aux Cleveland Cavaliers. Mais pour Kevin Love, James devait endosser ce rôle de "chef" pour permettre à l'équipe d'atteindre ses objectifs.

"Il demandait beaucoup à ses coéquipiers, mais de la bonne façon et pour les bonnes raisons. Il visait toujours plus haut et vivait selon ce standard. Donc il n'acceptait que ça. Je pense que Jordan avait aussi ça, même s'ils sont différents. Je crois que Kobe était également comme ça. Ils veulent le meilleur de toi-même.

LeBron est très très exigent avec les autres. Il veut toujours t'améliorer. Il veut toujours t'aider à gagner. Mais dans la plupart des cas, il avait raison d'être comme ça. Il a permis de sortir le meilleur de tout le monde. Vous l'avez tous vu. Et pourtant, je n'ai jamais eu un coéquipier qui avait un tel esprit de camaraderie", a aussi insisté Kevin Love pour Turner Sports' Ernie Johnson.

Avec le titre remporté en 2016, LeBron James ne doit absolument pas regretter son comportement !