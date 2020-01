Kevin Love n'est pas franchement dans la meilleure période de son aventure avec les Cleveland Cavaliers. Son mécontentement et sa frustration se sont manifestés de manière très visible ces derniers jours, parfois en plein match, et ses rapports avec la direction sont tendus. Néanmoins, The Athletic nous apprend que Koby Altman, le General Manager, a décidé de ne pas sanctionner l'intérieur All-Star. Kevin Love avait reçu 1 000 dollars d'amende après son coup de sang sur le banc le soir du réveillon, mais Altman a cette fois opté pour une autre approche. L'ancien joueur des Minnesota Timberwolves l'a pourtant clairement apostrophé pendant une séance d'entraînement quelques heures avant le match contre OKC samedi. Et face aux menaces de sanction financière, Love avait même rétorqué : "Tu peux y aller, j'ai beaucoup d'argent".

Les Cavs ont l'air de vouloir que Kevin Love prouve sa valeur et fasse grimper son "prix" sur le marché dans l'optique d'un trade. Pour l'heure, le contrat assez colossal dont jouit Love, 120 millions sur 4 ans jusqu'en 2023, dissuade un peu les courtisans.

La nuit dernière, lors de la défaite contre les Wolves, Love était en tout cas mis au repos.

Les stats de Kevin Love en 2019-2020