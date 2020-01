Kevin Love a clairement fait comprendre qu’il ne voulait plus jouer pour les Cleveland Cavaliers. Seul hic, il a signé une extension de 120 millions sur quatre ans avec la franchise de l’Ohio en 2019. Le voilà lié à l’organisation jusqu’en 2023. Avec un salaire mirobolant, autour des 30 millions la saison. Des émoluments réservés aux superstars. Un statut dont le joueur de 31 ans bénéficiait il y a encore quelques années. Il est toujours performant – 16 points et 10 rebonds de moyenne – mais pas au niveau des basketteurs les plus talentueux de la ligue.

Du coup, son contrat fait grincer quelques dents. Des équipes intéressées par le talent ou le profil de Kevin Love, il y en a plusieurs. Mais pour l’instant, aucune d’elles n’osent franchir le pas pour récupérer son deal.

« Le problème c’est son contrat », note Brian Windhorst, insider ESPN. « Les Cavs ont l’impression de transférer un joueur All-Star mais les autres équipes ont le sentiment de libérer les Cavaliers [du contrat]. »

Ce sera difficile de mettre en place un transfert de Kevin Love avant la deadline.