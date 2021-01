Kevin Porter Jr bazardé à Houston, une belle affaire des Rockets ?

Quelle triste fin. Il y a encore quelques mois, Kevin Porter Jr était considéré comme l’un des piliers du projet d’avenir des Cleveland Cavaliers après une saison rookie prometteuse bouclée avec 10 points par match en sortie de banc. Mais après des déboires en cascade et une altercation avec ses dirigeants, le jeune homme devenait indésirable dans l’Ohio. Il a finalement été envoyé aux Houston Rockets.

La contrepartie est ridicule, voire inexistante. Un second tour de draft protégé top-55. Autrement dit, un pick dont les Cavaliers ne verront jamais la couleur. Ils voulaient juste se débarrasser de KPJ et de son lot de problèmes. La charge revient maintenant aux Rockets. C’est un pari intéressant pour la franchise texane, qui amorce une période de transition et peut-être de reconstruction.

Kevin Porter Jr, absent depuis le début de la saison, s’est mis dans une colère sombre quand ses dirigeants ont donné son casier à Taurean Prince, à peine débarqué en provenance des Brooklyn Nets. S’en est suivi une discussion musclée avec Koby Altman au cours de laquelle le joueur aurait même balancé de la nourriture sur son ex-GM. Dès lors, sa franchise ne voulait plus entendre parler de lui.

Le jeune homme de 20 s’est distingué pour ses écarts de conduite depuis son arrivée à… la faculté. Il était considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération mais sa cote a baissé en flèche, avec même une suspension pour mauvaise conduite à USC. Les pépins ont continué en NBA. Il a notamment été arrêté avec une arme chargée et une petite quantité de marijuana après un accident de la route en novembre dernier. Un mois avant, il postait sur Instagram une photo d’un écran noir avec les mots suivants « vous avez déjà souhaité d’en finir ? »

Les Rockets vont encadrer Kevin Porter Jr avec John Lucas, assistant coach qui a géré des athlètes avec des soucis personnels. S’il se stabilise, ça peut devenir une très belle pioche pour Houston. Un attaquant très intéressant au côté de Christian Wood par exemple.