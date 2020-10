Voilà, c’est fini. L’international français Kevin Séraphin a mis un terme à sa carrière, après une longue réflexion qui aura duré plusieurs mois.

En décembre dernier, on apprenait que le big man avait décidé de mettre sa carrière en pause, le temps de réfléchir et de voir comment son corps évoluait. En cause, d’énormes problèmes de genoux dont il n’arrivait pas à se sortir.

Après deux saisons au FC Barcelone, il avait choisi de ne pas chercher de club et de voir comment sa situation évoluerait. Le 17ème choix de la NBA Draft 2010 a annoncé sa retraite aujourd’hui, via un entretien avec nos amis de First Team.

C’est le dialogue avec son chirurgien qui l’a convaincu de faire ce choix. En gros, Kevin Séraphin pouvait continuer à jouer, mais il encourait le risque de finir avec des prothèses, de ne plus pouvoir jouer au basket avec son fils dans quelques années.

Médaillé d’argent à l’Euro 2011 avec les Bleus, le Guyanais aura connu une carrière contrastée en NBA. Frustrante, même parfois, eu égard à son potentiel et à son talent, qui auraient peut-être gagner à être polis une ou deux saisons supplémentaire en Europe, avant de faire le grand saut. Certains clubs US ne sont pas réputés pour être particulièrement formateurs. Et aux Washington Wizards, il n’a probablement pas eu le contexte idéal pour progresser.

Quoi qu’il en soit, Kevin Séraphin a eu une carrière solide en NBA, avec quelques belles périodes lors de ses années Wizards. Avant d’avoir une contribution intéressante lors de ses deux saisons à Barcelone malgré ses problèmes physiques.

On ne saurait que trop vous conseiller d’écouter l’entretien avec First Team. On y découvre un Séraphin qui vit bien cette annonce et qui présente ses différents projets (notamment musicaux) pour la suite.

Bon vent, Kevin, et plein de bonnes choses pour la suite

L'interview de Kevin Séraphin

Quelques Highlights

Les stats de Kevin Séraphin en NBA