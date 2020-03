Alors qu'on vient d'apprendre que son combat tant attendu avec Tony Ferguson lors de l'UFC 249 était sans doute compromis, maintenant qu'il se retrouve coincé au Dagestan parce que la Russie a fermé ses frontières en raison de l'épidémie de COVID-19, Khabib Nurmagomedov va certainement devoir attendre encore un peu avant de pouvoir entrer à nouveau dans l’octogone. Pour garder la forme, peut-être qu'il se remettra au basket... mais façon Dagestan.

Will Harris, le réalisateur de la série documentaire Anatomy Of A Fighter, dont nous vous racontions l'histoire dans le Mook REVERSE #3, est un ancien joueur de basket pro, qui a brillé en D2 NCAA. Lors de son voyage au Dagestan en 2018 avec le clan Khabib Nurmagomedov, il avait pu découvrir une forme inédite de basket. Il vient d'ailleurs de publier une toute nouvelle vidéo dans laquelle il raconte comment il a vécu cette expérience.

"C'était comme d'être attaqué par des abeilles... et c'est toi le miel", raconte-t-il.

"Au bout de cinq minutes, j'étais épuisé. Sérieux, je n'en pouvais plus et mes genoux étaient morts !"

Il faut dire que les règles sont un peu différentes, vu qu'il n'y a visiblement... aucune règle, pas même celle du dribble ! En revanche, niveau contacts et férocité, ils feraient passer Bill Laimbeer et Metta World Peace pour une troupe de philatélistes à la retraite.

"Le plus dingue dans tout ça, ajoute Will Harris, c'est que pour eux c'est juste un échauffement. Ils jouent pendant une heure et après ils enchaînent avec deux heures d'entraînement."

Si vous avez prévu de voyager au Dagestan une fois le confinement terminé, prenez vos basket avec vous, ça peut servir, mais travaillez un peu vos techniques d'étranglement, ça peut être utile.

