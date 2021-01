Encore deux mois d’absence pour Killian Hayes…

Killian Hayes souffre toujours de sa blessure à la hanche et il sera à nouveau évalué par les Detroit Pistons d’ici huit semaines.

La première saison de Killian Hayes en NBA est en train de prendre une tournure délicate. Le meneur français, septième choix de la dernière draft, est absent depuis le début du mois et il va manquer huit semaines supplémentaires. En effet, c’est seulement courant mars que les Detroit Pistons évalueront à nouveau sa blessure à la hanche. Il est donc forfait pour toute la première moitié de saison.

Déchirure du labrum pour Killian Hayes

Un coup dur pour le jeune homme, qui essayait de prendre ses marques dans la grande ligue. En difficulté à ses débuts, il était surtout en phrase d’apprentissage. Son coach Dwane Casey l’avait d’ailleurs titularisé lors de chacune des sept rencontres qu’il a disputées. Killian Hayes compilait 4,6 points et 3,6 passes à 27% de réussite aux tirs.

« Je veux m’assurer qu’il reste connecté mentalement », confie son entraîneur au sujet de la longue période d’absence de son rookie. « Garder du monde auprès de lui, être sûr qu’il reste connecté à l’équipe. »

Ce sont évidemment des moments très difficiles pour un joueur et encore plus un adulte de 19 ans qui change complètement de vie, dans une ville qu’il ne connaît pas. Ça demande de la patience, du courage et de la force mentale. Espérons qu’il puisse rapidement revenir à la compétition.

Les Pistons ont effectivement opté pour ne pas opérer le labrum partiellement déchiré de sa hanche droite. Il va donc avoir besoin de repos. Encore.