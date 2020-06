Le troll magique du compte des Kings pour piéger les fans des Lakers

La rivalité entre les Sacramento Kings et les Los Angeles Lakers a rarement tourné à l’avantage des mauves et blancs. Les deux franchises californiennes se sont défiées à plusieurs reprises en playoffs au début des années 2000 et leurs duels engagés ont laissé des traces. Les deux organisations ne s’apprécient pas et elles ne s’en cachent pas. Même si ça reste évidemment assez amical… enfin la plupart du temps. Une petite pique sympathique, c’est ce que le CM du compte Twitter des Kings a envoyé aux fans des Lakers. Avec un piège bien amené.

let's settle this debate once and for all pic.twitter.com/azjRwX6Kv5 — Sacramento Kings (@SacramentoKings) June 16, 2020

Plus de 30 000 RT pour un message posté par le compte des Kings… il y a donc beaucoup de fans des Los Angeles Lakers qui suivent leur franchise rivale. L’ironie c’est qu’ils se sont tous fait avoir.

Lakers fans will just RT anything huh? pic.twitter.com/iYewST2kMB — Sacramento Kings (@SacramentoKings) June 16, 2020

Les Kings gagnent rarement les oppositions entre les deux équipes sur un parquet. Mais sur un autre terrain, celui des réseaux sociaux, ils sont au-dessus.