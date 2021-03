Le sort s'est acharné avec Klay Thompson. Victime d'une déchirure des ligaments du genou face aux Toronto Raptors lors des Finales NBA 2019, l'arrière des Golden State Warriors a connu une saison blanche en 2019-2020. Alors qu'il allait faire son grand retour sur cet exercice, il a été encore blessé : rupture du tendon d’Achille.

Indisponible pour l'intégralité de cette saison, Thompson doit encore prendre son mal en patience. Et surtout, le joueur de 31 ans doit encore cravacher pour retrouver l'intégralité de ses moyens physiques. L'objectif ? Retrouver son meilleur niveau.

Pour cela, le natif de Los Angeles s'entretient. Même sans sauter, il continue ainsi de s'infliger des séances aux tirs. Et sur les réseaux sociaux, Thompson a publié une vidéo de sa dernière séance. Une série parfaite : 12/12 derrière l'arc, sans même sauter, avant un échec.

Klay from the corner is still pure water 💦

[via @KlayThompson] pic.twitter.com/ayLfM8MjZt

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) March 19, 2021