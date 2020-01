Klay Thompson, un retour cette saison toujours aussi incertain

Klay Thompson va-t-il retrouver les parquets NBA cette saison ? Victime d'une rupture d'un ligament croisé du genou lors du Game 6 des Finales NBA perdues face aux Toronto Raptors, l'arrière des Golden State Warriors poursuit sa rééducation. Initialement annoncé absent jusqu'en février-mars, le Splash Brother ne prendra bien évidemment aucun risque. En octobre, le coach des Warriors Steve Kerr avait même calmé son monde en le déclarant "probablement out pour la saison". Mais quelle est la situation réellement ? Pour ESPN, Thompson a accepté de donner de ses nouvelles.

"Les choses évoluent dans le bon sens. Au moins, mes costumes sont bien ajustés. Et c'est amusant de voir les gars se battre. Bien évidemment, j'aimerais être sur le terrain. Mais c'est un long processus, je n'ai pas arrêté de bosser depuis le troisième jour après ce Game 6. On ne me voit pas beaucoup, mais je bosse. Je ne sais pas si je vais revenir cette saison, mais j'aimerais bien. Je veux simplement m'assurer qu'une telle blessure n'arrive plus dans ma carrière, donc je suis vraiment patient. Car l'objectif, c'est de jouer à un haut niveau jusqu'à tard dans ma trentaine", a confié Klay Thompson.

Tout comme les Warriors, Klay Thompson veut avoir une vision sur le long terme. Ce qui laisse penser qu'un retour cette saison sera peu probable. Dernier de la Conférence Ouest et toujours privé de Stephen Curry, Golden State n'a aucune raison de se précipiter.