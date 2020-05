Ce n'est pas officiel, mais il semblerait que la bataille pour le poste de head coach des New York Knicks se joue entre trois hommes. Selon The Athletic, Tom Thibodeau et Kenny Atkinson vont tous les deux avoir droit à un entretien avec le nouveau président des opérations basket Leon Rose. Les noms de Jeff Van Gundy et Mark Jackson auraient donc été écartés.

Le troisième larron ne serait autre que Mike Miller, dont la copie en tant qu'intérimaire après le départ de David Fizdale a été très appréciée des joueurs et de la direction. Néanmoins, un nouveau boss sportif veut généralement plac un "homme à lui" sur le banc pour tourner la page de ce qui s'est fait avant lui.

Si cela doit se résumer à un duel entre Tom Thibodeau et Kenny Atkinson, les fans ont a priori déjà leur favori. Atkinson est sur la pente ascendante, grâce à son formidable travail en tandem avec le General Manager Sean Marks chez les Brooklyn Nets. On ne saura pas tout de suite ce qui a précipité son départ de Brooklyn, mais l'influence du duo Kevin Durant-Kyrie Irving est difficile à nier.

Tom Thibodeau, dont a longtemps dit qu'il était le choix n°1 pour le job aux yeux de Leon Rose, doit composer avec une réputation en berne. Adulé à Chicago pour son travail à l'ancienne et apprécié pendant un temps chez les Wolves, qu'il a ramené en playoffs après plus d'une décennie d'abstinence, "Thibs" n'a pas su assumer la double casquette de patron du sportif et de head coach. Le problème ne se poserait pas s'il rejoignait les Knicks, puisque le front office a considérablement changé, si ce n'est pour le poste de GM, toujours occupé par Scott Perry.

The Athletic précise qu'aucun meeting n'aura lieux avec l'un ou l'autre des coaches, tant que le sort de la saison actuelle n'est pas décidé.