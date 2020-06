Les New York Knicks cherchent toujours activement leur prochain coach et le nom de Mike Brown est en train de gagner en popularité...

Les New York Knicks cherchent un coach pour la saison prochaine et la liste des prétendants s'allonge de jour en jour. Parmi les prétendants, il n'y avait pas encore de technicien avec un CV plus clinquant que celui de Tom Thibodeau. C'est désormais le cas. Si "Thibs" a été coach de l'année (en 2011 avec les Chicago Bulls) et champion en tant qu'assistant (avec les Boston Celtics en 2008), Mike Brown est plutôt bien loti aussi.

Selon Shams Charania de The Athletic, Brown va s'entretenir avec les Knicks pour succéder à Mike Miller dans les prochains mois. S'il peut sembler un peu has been, le quinqua a quand même été lui aussi élu coach de l'année (en 2010 avec les Cleveland Cavaliers) et été champion à trois reprises en tant qu'assistant (avec les San Antonio Spurs en 2003, puis deux ois avec les Warriors).

Mike Brown est aujourd'hui assistant-coach de Golden State avec Steve Kerr, mais a visiblement envie de regoûter au poste de head coach. Pour rappel, il a été le premier coach de LeBron James chez les Cavs de 2005 à 2010, jusqu'au départ du "King" pour Miami. Il a ensuite connu un bref et décevant passage chez les Los Angeles Lakers.