On a assez tapé sur James Dolan humainement et sportivement pour parler de lui en bien lorsqu'il le mérite. Le propriétaire des New York Knicks a été déclaré guéri du COVID-19 cette semaine, après avoir contracté le virus il y a plus de 15 jours. Ce sont les deux gestes effectués par Dolan dans la foulée qui méritent l'attention.

Selon ESPN, l'homme d'affaires a donné son accord pour que son sang soit prélevé afin de servir à la recherche d'un traitement contre le coronavirus. Sans vaccin ou traitement fiable, il est impossible d'imaginer la NBA reprendre dans des conditions normales - devant un public - avant de longs mois. Dans la foulée, James Dolan a également fait savoir qu'il prolongeait jusqu'au 31 mai minimum le paiement intégral du salaire de tous les employés du groupe Madison Square Garden.

Dolan est dans un bon run et peut-être, pour une fois, a-t-il nommé la bonne personne pour le job de patron du secteur sportif en la personne de Leon Rose ? Les prochains mois nous le diront. Rappelons que les New York Knicks n'ont pas disputé les playoffs depuis 2013, atteint les Finales NBA depuis 1999 et gagné de titre depuis 1973.