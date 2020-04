Les Knicks voudraient piquer Elton Brand aux Sixers

Leon Rose n'a pas encore donné de conférence de presse depuis sa nomination au poste de président des New York Knicks. On ne sait donc pas encore exactement quelle sera sa stratégie. Ce qui semble évident, en revanche, c'est que Rose voudra mettre en place des hommes choisis par ses soins, que ce soit au poste de head coach ou à celui de General Manager. Pour ce dernier job si fondamental, sa première tentative de gros coup semble avoir fuité. Selon le New York Daily News, sa cible principale se nomme Elton Brand.

Brand est actuellement en poste et sous contrat avec les Philadelphie Sixers. Nommé il y a deux ans après le scandale autour de Brian Colangelo, l'ancien n°1 de Draft a plutôt fait du bon travail jusqu'ici. Ses faits d'armes sont notamment d'avoir recruté Jimmy Butler (parti ensuite à Miami en tant que free agent), Tobias Harris ou Al Horford, sans se séparer du duo majeur Joel Embiid-Ben Simmons. Rien ne garantit en revanche que les Sixers, pour lesquels on annonce constamment un lifting d'ampleur, soient prêts à se battre bec et ongles pour le conserver si Philadelphie connaît une campagne de playoffs décevante.

Le GM des Knicks à l'heure actuelle, Scott Perry, ne devrait pas être conservé. New York a une team option sur son contrat pour la saison prochaine.