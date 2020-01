Les Knicks ont-ils saboté les douches des Grizzlies pour se venger ?

On est les premiers à espérer un jour revoir une équipe digne de ce nom chez les New York Knicks. Malheureusement, la franchise a touché le fond et creuse encore. Comme on vous le racontait ce matin, la fin de match entre les Knicks et les Memphis Grizzlies a été particulièrement détestable, entre la faute débile et dangereuse d'Elfrid Payton, l'échauffourée qui s'en est suivie et les propos d'une bêtise affligeante de Marcus Morris sur les "tendances féminines" du jeu de Jae Crowder. Il se pourrait que la dignité et le professionnalisme aient encore un peu plus quitté les couloirs du Madison Square Garden.

Ja Morant, le meneur de Memphis s'est ainsi plaint après le match de ce qui ressemble fort à un sabotage volontaire des douches du vestiaire visiteurs... Le rookie a expliqué au journaliste du New York Daily News Kristian Winfield que seules trois gouttes d'eau sortait de chaque douche et qu'il n'y avait pas d'eau chaude. On peut croire au dysfonctionnement, mais c'est tout de même étonnant dans une enceinte comme celle-ci, qui accueille des rencontres de sport plusieurs fois par semaine et où le moindre détail est pris en compte.

"J'ai déjà pris des douches froides, mais il y avait au moins un peu de pression. Ça me dépasse", a confié Morant, visiblement persuadé qu'il s'agissait là de représailles après les incidents de la fin de match...

Ce n'est peut-être pas James Dolan qui a donné l'ordre de couper les douches, mais toute l'organisation est vérolée par sa personnalité et celle des gens qu'il nomme aux différents postes-clés. Les fans en ont marre, comme l'indique les "Sell the team" bruyamment scandés dans le money time de cette même rencontre.