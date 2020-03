Ça ne se bouscule pas forcément au portillon pour coacher les New York Knicks, étonnant non ?

La franchise ne lui avait pas spécialement demandé son avis, mais Stan Van Gundy, l'ancien coach du Orlando Magic (finaliste 2009) et des Detroit Pistons, l'a quand même donné sur ESPN Radio. Si le job lui était proposé en fin de saison - il n'a pas exclu un comeback en NBA - il ne l'accepterait pas.

"Les Knicks ne m'intéressent pas, non. C'est aussi une histoire de famille. Si quelqu'un devait être intéressé, et je ne suis pas sûr qu'il le soit non plus, ce serait plutôt mon frère".

Jeff Van Gundy, qui a coaché les Knicks pendant 12 ans, a effectivement été plusieurs fois cité comme successeur potentiel de Mike Miller en fin de saison. Le nouveau président des Knicks Leon Rose n'a pas encore indiqué qu'un changement de coach aurait forcément lieu, mais tout pointe dans cette direction.

Si Stan Van Gundy prend les Knicks un peu de haut, un job un peu plus au sud de la ville lui plairait nettement plus...

"Des deux postes, celui des Brooklyn Nets est le meilleur. Ça ne fait absolument aucun doute à l'heure actuelle. L'organisation est bien plus stable. Ils ont gagné plus de matches et ont plus de talent".

Parmi les candidats les plus sérieux pour le job à New York, Tom Thibodeau faisait encore figure de favori avant la suspension de la saison. Dans tous les cas, les Knicks n'ont pas l'air de vouloir se pencher sur le profil d'un coach jeune. Pour les Nets, qui se sont séparés de Kenny Atkinson, c'est encore un peu flou, mais il faudra en plus que cela convienne à Kevin Durant et Kyrie Irving.