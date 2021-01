Kobe Bryant n'est plus et la douleur est toujours indicible. Souvenons-nous du joueur incroyable qu'il était à travers 13 performances cultes.

26 janvier 2020, la nouvelle a frappé le monde avec une violence inouïe dimanche. Kobe Bryant est mort dans un accident d'hélicoptère en compagnie de sa fille Gianna et de 7 autres personnes. Le Black Mamba a marqué toute une génération de fans et de joueurs. Lui qui espérait "devenir comme Mike", a poussé les gens à vouloir "devenir comme Kobe". Voici 13 performances gravées à jamais dans les mémoires qui symbolisent la carrière fantastique d'un joueur et d'un homme que l'on n'a pas fini de pleurer.

Kobe Bryant claque 58 points contre Charlotte le 29 décembre 2006

Score et statistiques : Los Angeles Lakers 124 - 133 Charlotte Bobcats. 58 points à 22/45 aux tirs (4/11 à trois-points et 10/12 aux lancers-francs), 5 rebonds et 4 passes en 54 minutes.

Les années galères. On pointe souvent du doigt les stars qui s'associent entre-elles et les détracteurs de Kobe Bryant rabaisse parfois ses performances collectives, rappelant à qui veut l'entendre que le Black Mamba a gagné trois bagues de champion avec Shaquille O'Neal à ses côtés. Soit. Mais Kobe a aussi végété avec des coéquipiers bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien moins talentueux que lui. Lors de la saison 2006-2007, par exemple, il côtoyait Smush Parker, Kwame Brown, Luke Walton et Brian Cook dans le cinq majeur.

Dans ces conditions, on comprend mieux pourquoi Kobe arrosait chaque soir comme ce fut le cas lors de ce match contre Charlotte. 58 points en 45 tirs et une défaite après trois prolongations... ce n'est certainement pas sa meilleure performance mais elle illustre les saisons difficiles traversées par Bryant à Los Angeles. Malgré un effectif clownesque, il a tout de même mené son équipe en playoffs cette saison-là...