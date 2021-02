Kobe Bryant comme logo ? Doc Rivers explique son désaccord

Kyrie Irving a un nouveau combat. Il aimerait que la NBA change son logo, en remplaçant Jerry West par le regretté Kobe Bryant. Une prise de position qui mène désormais à des discussions et des débats. Si plusieurs sont ceux à se ranger du côté du meneur des Brooklyn Nets, Doc Rivers partage lui un avis différent.

Kyrie Irving milite activement pour un logo de la NBA avec Kobe Bryant !

« On m’a beaucoup posé la question et je ne suis pas sûr de savoir y répondre. Pour moi, ce serait plus Michael Jordan sur le logo. Si vraiment il fallait un logo, ce serait Michael. Mais on ne change pas juste pour changer. En général, quand on change c’est parce qu’il y a quelque chose qui ne va pas. Jerry mérite d’être le logo et ça ne me gêne pas du tout si ça reste comme ça. On va faire quoi, changer le logo tous les dix ou vingt ans ? J’aime notre logo et je pense qu’il faut le garder », confie le coach des Philadelphia Sixers.