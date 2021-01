Les artistes du monde entier ont tenu à rendre hommage à Kobe Bryant et à Gianna. Voici certaines de leurs plus belles créations.

Ce qui différencie les plus grands athlètes du reste de leurs pairs, c'est leur capacité à transcender leur sport pour devenir des icônes et servir d'inspiration à des gens qu'on aurait pu croire en dehors de leur sphère d'influence. A ce titre, Kobe Bryant faisait clairement partie des "monstres sacrés" dont l'aura dépassait de beaucoup le cadre stricte du terrain de basket.

Un an après sa tragique disparition, des artistes, partout autour du monde, on tenu à lui rendre hommage ainsi qu'à sa fille Gianna Bryant. Voici un florilège des plus beaux posts glanés sur Instagram.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rudy Willingham (@rudy_willingham)

Mamba Day : l’hommage de REVERSE à Kobe Bryant

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gustavo Zermeño Jr (@gz.jr)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par John L. Hill (@jlhill_art)