Le drame s'amplifie en Californie. TMZ annonce que Gianna Bryant, l'une des quatre filles de Kobe Bryant, était avec lui dans le crash d'hélicoptère qui lui a coûté la vie dimanche. L'adolescente de 13 ans était souvent avec son père depuis sa retraite, puisqu'il a entraîné quelques temps son équipe et l'emmenait fréquemment voir des rencontres de NBA et WNBA. L'identité des trois autres passagers n'a pas encore été dévoilée, mais il est à peu près certain que ni Vanessa, la femme de Kobe Bryant, ni Bianka et Koko, les deux plus jeunes filles du couple, n'étaient à bord.

Kobe Bryant et sa fille se rendaient, selon TMZ, à un entraînement à la Mamba Academy de Thousand Oaks, à quelques kilomètres du lieu de l'accident.