Vanessa Bryant s’est exprimé au sujet de son mari défunt Kobe Bryant et de ce qu'une introduction au Hall Of Fame représentait pour lui.

Kobe Bryant est l’un des plus grands basketteurs de tous les temps et c’est donc tout logiquement qu’il va rejoindre le Hall Of Fame. Le ‘Black Mamba’ a été sélectionné pour intégrer le panthéon du basket en 2020. Décédé d’un accident d’hélicoptère fin janvier, il sera introduit à titre posthume. Mais pour sa femme, Vanessa Bryant, cette sélection est le plus grand honneur qui pouvait être fait à son mari.

« C’est un accomplissement incroyable et nous sommes très fiers de lui », déclarait-t-elle lors d’une interview pour ESPN. « Tout ce qu’il a fait en tant qu’athlète était une étape pour un jour intégrer le Hall Of Fame. On aurait évidemment voulu qu’il soit avec nous pour célébrer. »

Vanessa Bryant sera probablement présente à Springfield au moment de la cérémonie en honneur des nouveaux entrants. Peut-être qu’elle assurera même le discours d’introduction de son mari. Son ancien mentor Jerry West ou encore Michael Jordan sont susceptibles d’eux aussi prendre la parole.

Superstar des Lakers, Kobe a décroché 5 titres de champion NBA en plus d'un trophée de MVP et de nombreux autres accomplissements en 20 ans de carrière dans la ligue.

En plus de Kobe Bryant, Tim Duncan et Kevin Garnett font notamment partie des joueurs retenus.