Un assistant des Lakers compare la mentalité de Kobe et LeBron

LeBron James et Kobe Bryant sont deux formidables athlètes. Mais ce sont aussi deux gros cerveaux. Deux bêtes à penser qui mettaient leurs neurones au service de leurs talents. Deux forces de la nature physiquement et… mentalement. Phil Handy, assistant des Los Angeles Lakers qui a fréquenté les deux légendes, fait d’ailleurs le rapprochement entre le King et le Black Mamba.

« Tout le monde sait que Kobe et Bron sont différents niveau personnalité. Mais leur éthique de travail et leur approche du basket est la même. La manière dont ils étudient leurs adversaires. Ou même leur propre jeu. Leur manière de prendre soin de leur corps. Leur esprit de compétition et leur désir d’être le meilleur. Ils sont exactement les mêmes en ce sens. Il y a tellement de similitudes. »