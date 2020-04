Il y a 7 ans, Kobe Bryant donnait une leçon de courage à la planète basket

"C'est juste terrible... C'est un sentiment terrible mec." La victoire de Los Angeles avait un goût amer ce 12 avril 2013. Les Lakers ont perdu Kobe Bryant, et pour de bon cette fois. Alors qu'il passait moins de 5 minutes par match sur le banc ces derniers temps, alors qu'il avait inscrit 47 points en 48 minutes il y a deux jours face à Portland, le Black Mamba s'est blessé sévèrement au début du troisième quart temps. Comme à son habitude, le héros des Lakers est d'abord resté sur le terrain pour continuer à aider les siens.

A trois minutes de la fin du match, Kobe Bryant a aggravé sa blessure avant de sortir pour de bon. Selon ESPN, la franchise a immédiatement fait part de ses craintes : rupture du tendon d'Achille. Le joueur ne se voulait pas rassurant après la rencontre :

"Je ne peux pas marcher, j'ai essayé de mettre de la pression, mais il n'y avait plus rien. J'ai fait ce mouvement un million de fois."

Le genre de blessure qui casserait même les plus grands guerriers comme Kobe Bryant. Le joueur passera une IRM dans la matinée. En attendant il sait déjà à quoi s'attendre :

"IRM, opération, rééducation..."

La saison est déjà finie pour Kobe Bryant. Lui que l'on pensait incassable et éternel pourrait manquer jusqu'à un an de compétition. Les carrières de Charles Barkley et Shaquille O'Neal ont pris fin suite à ce type de blessure. Mais pour le Black Mamba rien n'est jamais vraiment terminé :

"Je n'ai jamais eu à faire face à ce genre de blessures. C'est une nouvelle expérience pour moi. Il y a plein de joueurs qui ont eu ce genre de blessure donc tout ce que je peux faire c'est de les observer afin de revenir le plus vite possible en bonne santé."

"Quand un joueur se blesse comme ça à ce moment de sa carrière les gens disent qu'il ne sera jamais le même. Je les entends déjà et ça me soûle rien que d'y penser."

Pau Gasol avait lui aussi les larmes aux yeux au moment d'évoquer la blessure de son grand ami, si souvent dur avec lui mais tellement reconnaissant de l'apport de l'Espagnol. Kobe a soutenu le natif de Barcelone durant les moments difficiles cette saison donc forcément, le leader de la sélection ibérique était ému après le match :

"C'est tellement dur... il ne le mérite pas, c'est injuste..."

La qualification des Lakers en playoffs, c'était sa cause. Kobe Bryant y a toujours crû et a tout donné pour sa franchise, quitte à jouer avec une entorse à la cheville ou un os déplacé dans le pied. Cette fois-ci, il ne pourra plus jouer. Mais il entend bien continuer à soutenir les siens depuis le banc de touche :

"Je serais toujours là. Je les aiderai autant que possible depuis le banc de touche."

Seven years ago today, Kobe Bryant tore his Achilles.

He limped to the free throw line and knocked down two free throws.

One of his greatest displays of Mamba Mentality.

