La NBA serait sur le point de prendre une décision logique et compréhensible dimanche. Une heure après l'annonce de la mort de Kobe Bryant - on a encore du mal à écrire ces lignes sans trembler... - tous les matches du jour, sauf celui entre Denver et Houston à 21h30, pourraient être annulés par la ligue. Sept autres rencontres étaient programmées. Si l'annulation est confirmée, elles seront toutes jouées à une date ultérieure. On ne sait pas quand les équipes, quelle qu'elles soient, seront en état de rejouer tant l'onde de choc est violente.

Le premier match des Los Angeles Lakers au Staples Center sera un moment absolument déchirant et on peut faire confiance à la franchise et à la NBA dans son ensemble pour rendre un hommage à la hauteur de la légende qu'était Kobe Bryant.

Les stats de Kobe Bryant en NBA