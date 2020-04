Depuis le décès tragique de Kobe Bryant, tout le monde a pu y aller de sa petite anecdote sur le Black Mamba. Sue Bird, la star du Seattle Storm en WNBA, a côtoyé Kobe à plusieurs reprises lors des Jeux Olympiques. Une petite scène très symbolique de Kobe Bryant lui est revenue lors d'un live Instagram avec Chiney Ogwumike, la joueuse des Los Angeles Sparks.

"Je l'ai rencontré et j'ai passé du temps avec lui pour la première fois en 2008, aux Jeux Olympiques de Pékin. C'était juste après la défaite de Kobe et des Lakers contre les Celtics. Il sortait tout juste de ça et ça se voyait qu'il y pensait encore. Un soir, alors qu'on était posés en train de jouer aux cartes et de boire du vin, il a vu un journal qui parlait de la série contre Boston, avec une photo de Paul Pierce en train de célébrer. Il n'a pas dit un mot, mais on l'a vu prendre le journal et couper la photo de Paul Pierce, puis la plier et la mettre dans sa poche. Puis il a dit : 'Motivation'. On s'est rendu compte qu'avec lui, la compétition ne s'arrêtait jamais".

La saison suivante, Kobe Bryant menait à nouveau les Lakers en Finales NBA, avec une victoire à la clé contre Orlando. C'est en 2010 qu'il a pu exercer sa vengeance sur Paul Pierce et les Celtics, avec cette fois le sacre au bout du chemin et d'une série en 7 matches.