C'est peut-être bien en Bosnie-Herzégovine que se trouve l'hommage le plus massif à Kobe Bryant. Leurs auteurs joueront désormais chaque jour sous les yeux de leur idole.

Depuis le décès de Kobe Bryant, des dizaines de peintures murales ont surgi dans les rues de Los Angeles. Mais l’hommage le plus impressionnant, du moins le plus massif, se trouve à plusieurs milliers de kilomètres de là, dans une autre terre de basket.

C’est en Bosnie-Herzégovine que Deni Bozic a réalisé son oeuvre. Aidé de plusieurs fans locaux, l’artiste a peint un Kobe se préparant à tirer un lancer-franc. Même si c’est bien évidemment impossible à vérifier, le Srpska Times assure que c’est la peinture murale la plus grande et large d’Europe.

C’est en tout cas un magnifique hommage rendu à Kobe Bryant qui a inspiré la plupart de ceux qui ont participé à l’oeuvre. Dans le Srpska Times, on peut lire leurs témoignages. Ils expliquent que, comme nombre d'entre nous, ils ont grandi et commencé à jouer au basket en admirant le Black Mamba. Le groupe a mis plus de 10 jours a peindre ce mur d’une école primaire situé à côté de leur playground. Ils joueront désormais chaque jour sous les yeux de la légende.

Le résultat et l’hommage sont impressionnants et magnifiques.

Ce putain d’hélicoptère nous l’a peut-être enlevé mais Kobe Bryant est éternel.