Kobe Bryant n’a jamais été un rookie, la preuve avec cette anecdote folle

On ne se lassera jamais d'apprendre de nouvelles histoires et anecdotes autour de Kobe Bryant et des Los Angeles Lakers du Three-peat. Cette semaine, le journaliste Jeff Pearlman sort un livre sur la dynastie californienne, intitulé "Three Rings Circus", autour du triangle relationnel formé par Phil Jackson, Kobe et Shaquille O'Neal. Dans l'une des bonnes feuilles dévoilées sur le plateau de The Jump, sur ESPN, on découvre notamment la manière dont les membres de cette équipe nouvellement formée, avec un Kobe Bryant rookie, se sont présentés au reste du groupe à la demande du coach Del Harris, prédécesseur du Zen Master.

Nous sommes en 1996 et l'ensemble des membres du vestiaire ne mettront pas longtemps à comprendre que le jeune arrière de 18 ans avec lequel ils vont partager leur quotidien est un sacré énergumène et un gamin avec une confiance en lui irrationnelle.

"Le talent assemblé devant Del Harris était à couper le souffle. Il a demandé à tout le monde de se présenter. Shaquille O'Neal, guilleret et rigolard, s'est levé le premier. 'Salut, je suis Shaq, faisons ça ensemble'. Un par un, ses coéquipiers l'ont imité. 'Hey, je suis Derek Fisher, un rookie. Je viens de ce bon vieil Arkansas. Je suis prêt à bosser'. 'Nick Van Exel, 4e saison ici'. 'Eddie Jones. Je suis de Floride et j'ai été à la face à Temple'. Puis est venu le tour de Kobe. 'Yo, je m'appelle Kobe. Kobe Bryant. Je viens de Pennsylvanie. Au lycée de Lower Merion, j'ai tout dominé. Je veux juste que vous sachiez que personne ne se foutra de ma gueule. Je ne laisserai personne en NBA se foutre de ma gueule. Vous êtes prévenus'."

Pour les amateurs de foot, cela évoquera peut-être le célèbre épisode de l'arrivée de Zlatan Ibrahimovic à l'Ajax Amsterdam, sensiblement au même âge que Kobe Bryant.

"Je suis Zlatan. Et vous, vous êtes qui putain ?", avait lâché le Suédois avec tout le sérieux du monde devant ses coéquipiers médusés.

Chez des athlètes de cette trempe, il y a cette volonté immédiate de montrer leur côté alpha dog. Kobe avait ce trait de caractère, même s'il l'a exprimé de manière moins frontale au fil des ans. Cela a évidemment débouché sur des prises de bec, mais il n'y a effectivement eu personne pour prendre le garçon à la légère ou douter de sa détermination à réussir lors de la suite de sa brillante carrière.

Parfois, une rapide mise au point un peu punchy vaut mieux qu'un long discours.