Forcément, avec le destin tragique de Kobe Bryant, on a davantage entendu des histoires positives autour de sa relation avec Shaquille O'Neal ces derniers temps. Le "Big Cactus" n'hésite jamais à revenir avec émotion sur son amitié avec le "Black Mamba" après des années d'incompréhension et de tensions. Il fallait bien qu'une anecdote un peu moins reluisante pour Shaq finisse par sortir. Dans le All The Smoke Podcast de Matt Barnes et Stephen Jackson, Isaiah Rider, champion avec les Los Angeles Lakers lors de sa seule saison là-bas en 2001, a ainsi raconté, devant ses interlocuteurs hilares :

"Est-ce que Robert Horry vous a déjà raconté ce que Shaq voulait donner à quelqu'un par rapport à... Kobe Bryant ? Non ? J'adore Shaq et que Kobe repose en paix. Quand je suis arrivé aux Lakers, Shaq m'a dit : 'Si Kobe et toi vous vous mettez dessus, il y a 10 000 dollars qui t'attendent dans le vestiaire'. Désolé Shaq, j'aurais dû t'envoyer un SMS avant de balancer ça. C'était le troisième joueur d'entraînement... Je lui ai dit : 'Arrête, mec, tu blagues là. Lui m'a répondu : 'Si tu le fais, il y a 10 000 dollars en billets de 1 dollar pour toi'. Je me suis dit que le gars était dingue. Si j'avais posé la main sur Kobe, j'aurais été éjecté de l'équipe tellement vite !"

Evidemment, Stephen Jackson lui a répondu avec humour mais aussi franchise :

"Avec moi, il aurait fallu mettre une limite. 10 000 dollars ! Je lui aurais dit : OK, combien de jours ou de semaines tu veux que j'aille m'embrouiller avec le mec ?"

Shaq et Kobe ont failli en venir aux mains plusieurs fois lors de leur aventure commune aux Lakers. Ils ont finalement réussi à remporter trois titres en évitant le pugilat, avant que leurs ego ne les amène à prendre des chemins différents, puis à se réconcilier quelques années plus tard, jusqu'au décès de Bryant en janvier dernier.