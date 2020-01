Sa réaction était l'une des plus attendues. Shaquille O'Neal était bien présent sur le plateau d'Inside the NBA, pour rendre hommage à celui dont le nom sera à jamais lié au sien. Kobe Bryant est mort dimanche et tout colosse qu'il est, Shaq est effondré, incapable comme nous tous de réaliser que l'on ne verra plus jamais la légende des Los Angeles Lakers et sa fille Gianna. Entre deux tentatives de retenir ses larmes, Shaquille O'Neal a livré sa douleur et des mots parmi les plus déchirants - avec ceux de Jerry West, l'homme qui les a réunis à L.A., de tous ceux entendus depuis l'annonce de ce drame.

"Je n'avais pas ressenti de douleur aussi forte depuis très longtemps. J'ai espéré qu'un imbécile avait inventé ça. Je ne voulais pas y croire. Et quand ça s'est confirmé, mon esprit a quitté mon corps. J'aurais aimé pouvoir dire un dernier mot à tous ceux que j'ai perdu. Parce qu'une fois que tu es parti, tu ne reviens plus et on ne devrait jamais tenir pour acquise la présence ces gens. Kobe et moi, nos noms seront attachés à jamais pour ce que l'on a fait ensemble. Les gens me posent toujours des questions sur notre relation. Je leur dis simplement que c'est comme avec Charles (Barkley). Nous sommes deux personnes avec des caractères forts qui fonctionnent de cette manière, disent certaines choses et ne perdent jamais le respect l'un pour l'autre. Quand il a fallu être sur le terrain et gagner, on l'a fait".

"Le fait que l'on ne pourra pas plaisanter lors de son entrée au Hall of Fame, qu'il ne pourra pas me dire 'Haha, j'ai cinq bagues et tu en as quatre', qu'on ne pourra plus se dire que si on était restés ensemble on aurait pu en gagner 10... Tout ça, ce sont des choses perdues. [...] C'est inimaginable pour moi. Toutes mes idoles quand j'étais gamin ont pu vieillir. Là, on a probablement perdu le plus grand Laker de l'histoire, le plus grand joueur de basket... Les gens te disent de prendre ton temps et que ça ira mieux. Mais là, ça va être très dur pour moi".

"Quand Kobe Bryant est arrivé aux Lakers, il s'est assis et je lui ai demandé ce qu'il voulait être. A 17 ans, il m'a répondu 'Je serai le meilleur joueur du monde. Et en dehors du terrain, je deviendrai plus connu que Will Smith'. Vous me connaissez, je lui ai dit d'y aller doucement et c'était drôle. On débat souvent sur qui est le meilleur, qui est ceci ou cela. Mais je crois sincèrement qu'il n'y aura jamais de duo plus dominant que le notre".

Il y a fort à parier que Shaquille O'Neal sera l'un des orateurs les plus mis en avant lors des différents hommages qui seront rendus à Kobe Bryant dans les semaines et les mois à venir.