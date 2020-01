Kristaps Porzingis se blâme pour la défaite des Mavs…

Les Dallas Mavericks ont perdu sur le fil contre les Los Angeles Clippers (107-110) la nuit dernière. Après une absence de 10 matches en raison de douleurs au genou, l'intérieur de la franchise texane Kristaps Porzingis était de retour. Et sans surprise, le Letton a eu du mal à retrouver le bon rythme. Auteur de 10 points (à 4/17 aux tirs) et 9 rebonds en 27 minutes, le jeune talent n'a pas brillé. Et avec la courte défaite de son équipe, l'ancien joueur des New York Knicks n'a pas été tendre avec lui-même.

"Si j'avais juste joué un tout petit peu mieux, nous aurions gagné ce match. Cette défaite est pour moi. C'est comme ça que je le ressens. Je sais que c'est mon premier match depuis mon retour, mais j'ai des attentes plus élevées pour moi. Et je suis vraiment déçu de ne pas être capable de tirer mieux que ça", a déploré Kristaps Porzingis face aux médias.

Un constat dur, mais il est vrai que Kristaps Porzingis a raté son match. Mais après une telle absence, il n'y a rien d'étonnant. Par contre, en vue des Playoffs, l'ancien de Séville doit se mettre en route pour être un bon complément de son partenaire Luka Doncic.