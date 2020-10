Avec un Luka Doncic impressionnant, les Dallas Mavericks se sont positionnés cette saison comme une équipe avec laquelle il faudra compter dans le futur. Sorti 4-2 par les Los Angeles Clippers, ils étaient probablement à un Kristaps Porzingis en bonne santé près de pouvoir créer la surprise.

Mais c’est probablement là, le problème. La santé de leur géant potentiellement si précieux est très fragile. Blessé au genou lors du match 1 contre les Clippers, il avait pris part aux deux rencontres suivantes avant d’être déclaré indisponible pour le reste de la série.

Finalement, les Mavs viennent d’annoncer qu’il passerait au moins une partie de l’intersaison en rééducation. Kristaps Porzingis a en effet été opéré d’une « blessure au ménisque latéral sur son genou droit ».

The Dallas Mavericks issued the following statement today regarding Kristaps Porzingis. pic.twitter.com/B9ouGkzxub — Mavs PR (@MavsPR) October 9, 2020

Et c’est clairement une très mauvaise nouvelle pour Dallas. Parce qu’une blessure au ménisque n’est déjà pas anodine en soi. Même si c’est moins grave qu’un ligament, elle a donc nécessité une opération. Mais aussi et surtout à cause du passif du joueur en termes de blessures. Il s’était déjà déchiré le ligament croisé antérieur de l’autre genou en février 2018. Il n’avait bien sûr pas fini la saison, mais n’avait également pas pris part à la suivante.

S’il était revenu à des stats solides cette année (20,4 pts et 7,7 rbds), il en est donc à deux blessures majeures au genou à tout juste 25 ans. Et ce n’est pas bon signe pour une franchise qui comptait sur son duo avec Luka Doncic pour prendre son envol. Croisons les doigts pour que ça ne lui laisse pas de trace, mais la fragilité du joueur devient décidément un vrai problème.

C'est triste à dire, mais les New York Knicks ne sont peut-être plus tant que ça les perdants dans l'opération qui a vu le Letton quitter Big Apple... de là à ce qu'il prie pour que le Letton ait du mal à revenir et que le pick 2021 qu'ils ont obtenu lors de son échange s'avère plus haut que prévu ?