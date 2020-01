Les Bucks sont à Paris et on a pu observer de près de quelle manière Giannis Antetokounmpo et Kyle Korver travaillaient ensemble.

Kyle Korver n'a plus un temps de jeu aussi important que lors de ses précédentes aventures en NBA, mais le vétéran des Milwaukee Bucks est un élément extrêmement précieux dans le groupe de Mike Budenholzer. Jeudi, à l'AccorHotel Arena, celui qui est aujourd'hui le 4e shooteur à 3 points le plus prolifique de l'histoire, a comme souvent passé beaucoup de temps avec Giannis Antetokounmpo.

Le "Greek Freak" a déjà évoqué plusieurs fois l'importance de Kyle Korver depuis son arrivée, notamment pour l'aider à améliorer son shoot. On a pu le voir lors de l'entraînement du midi, les deux coéquipiers se tirent la bourre à 3 points, souvent avec un ou deux autres camarades lors de petits contests orchestrés par le staff des Bucks. Et évidemment, Korver sort souvent gagnant, même lorsque le MVP en titre lui donne un peu de fil à retordre comme sur le parquet de Bercy cette semaine. "Non Kyle, s'il te plaît, aies pitié !", a ainsi lâché Antetokounmpo avant le tir fatidique de "KK".

Mais le respect et l'admiration sont mutuels. Malgré leur différence d'âge (Kyle Korver fêtera ses 39 ans en mars), l'ancien arrière des Bulls est bluffé par le jeu et la personnalité de Giannis Antetokounmpo. On a pu en discuter un peu avec lui.

"Quand votre meilleur joueur est aussi votre travailleur le plus acharné, ça instaure une culture. Giannis accepte tout ce que lui dit le coach et s'exécute. Tout ce qu'il fait en tant que leader, il le fait naturellement et sans se forcer. Parfois, les attentes peuvent peser sur des jeunes joueurs. Giannis est quelqu'un de sûr de lui et de son identité en dehors du basket".

Korver a au passage évoqué un autre franchise player avec lequel il a évolué il y a quelques années.

"Je trouve qu'il y a beaucoup de similarités avec Derrick Rose. Giannis est peut-être un peu plus vocal. Mais il mène par l'exemple. C'est le meilleur genre de leaders".

Et ce shoot alors ? Une chose est sûre, Giannis Antetokounmpo prend son pied en la matière à l'entraînement. Chaque ballon qui fait mouche s'accompagne d'un petit "Oh yeah !" de la part de l'ailier All-Star et même si le geste n'est pas toujours d'une pureté incontestable, on comprend mieux d'où vient ce boost de 7% entre son adresse en 2019-2020 et celle de l'exercice précédent.

"On en revient toujours à la question de la mécanique pour les shooteurs. Giannis y passe beaucoup de temps et ça développe sa confiance. C'est un travailleur incroyable et je n'ai pas tant de choses que ça à lui apprendre", prévient Korver, persuadé comme son coach Mike Budenholzer qu'on n'a pas encore vu le maximum de ce que peut faire le "Greek Freak".

Voilà une pensée bien effrayante quand on se dit qu'il est, à cette heure, le mieux placer pour signer un back to back comme MVP...

Avant la reprise de la saison, Antetokounmpo avait déjà compris qu'il avait tout intérêt à développer un lien particulier avec Korver.

"C'est vraiment important que j'essaye de toujours lui parler. C'est un gars génial. Il n'essaye pas d'entrer dans ta tête, d'être envahissant ou de trop te parler. Quand Kyle me donne des conseils, je l'écoute toujours. C'est l'un des meilleurs shooteurs de tous les temps", a expliqué le MVP en titre sur ESPN.

Pour l'écouter, il l'écoute. Chaque petit conseil que peut lui prodiguer Kyle Korver sur cet art dans lequel Giannis ne semblait pas parti pour s'exprimer, est entendu religieusement. On ne sait pas combien de temps le Californien va pouvoir aider Antetokounmpo, mais les progrès sont déjà saisissants. Si le phénomène athénien finit par rentrer 40% de ses tentatives extérieures et en devient par conséquent injouable pour le commun des mortels, Korver y sera un peu pour quelque chose.

C'est quand même pas mal pour progresser de shooter tous les jours avec un sniper de la classe de Kyle Korver. Pas étonnant que le Greek Freak ait gagné presque 7% à 3 points par rapport à la saison dernière... #NBAParis pic.twitter.com/XBqLh3NQp6 — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) January 23, 2020

Les stats de Kyle Korver en 2019-2020