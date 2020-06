Il y a un peu plus d'un an, Kyle Korver livrait un texte incroyablement puissant et éclairant sur le privilège blanc dans le Player's Tribune. Après les récents événements aux Etats-Unis, ce discours dispose d'une résonance encore plus importante. Indigné par le racisme ambiant, le vétéran de 39 ans veut absolument participer à la lutte. Quitte à boycotter la reprise de la saison à Disney ? Quitte à faire une croix sur une bague de champion NBA ? Membre des Milwaukee Bucks, l'une des équipes favorites pour le Trophée Larry O'Brien, Korver n'écarte effectivement pas la possibilité de ne pas reprendre.

"Si nous pensons qu'il s'agit de la meilleure manière de provoquer un changement, je m'intéresse bien plus à ce changement qu'à un titre NBA. Et pourtant, je suis au sein d'une équipe qui peut vraiment le gagner. Surtout que je n'ai jamais gagné. J'aimerais vraiment le faire. Est-ce qu'il y a une bonne façon pour faire les deux en même temps ? Je ne sais pas. Je pense qu'il faut avoir une discussion.

Mais encore une fois, je vais suivre la décision de mes frères noirs et de mes coéquipiers", a annoncé Kyle Korver pour ESPN.

Avec les directives de la NBA, Kyle Korver dispose jusqu'au 24 juin pour se décider. Mais voir un blanc tenir un tel discours reste important pour permettre un profond changement dans le monde.