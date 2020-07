Kyle Kuzma, la bonne surprise des Lakers dans la bulle ?

Dimanche, l'entraîneur des Los Angeles Lakers Frank Vogel a évoqué l'immense potentiel de Kyle Kuzma. Une manière pour le coach californien de maintenir la pression sur le jeune talent, invité à en faire plus. Mais visiblement, il s'agissait aussi d'une façon de pousser l'intérieur à continuer sur sa lancée. Car dans la bulle à Disney, l'espoir de 24 ans impressionne son monde à l'entraînement. Très irrégulier cette saison, la faute notamment à des blessures, le natif du Michigan a bossé physiquement durant la pause. Et Kuzma pourrait donc être une bonne surprise pour les Angelenos sur cette fin d'exercice.

"Kyle a été tout simplement l'un de nos meilleurs joueurs depuis la reprise des entraînements. Il a eu plusieurs séquences où il dominait sur le parquet. Et c'est vraiment prometteur de voir ça.

Sur son début de saison, il a été irrégulier, mais c'est à cause de ses problèmes physiques. Depuis la reprise ici, il montre un haut niveau, notamment au niveau de son tir. C'est encourageant pour l'avenir car on peut voir ce qu'il donne avec une vraie préparation.

J'espère que cela va lui permettre d'avoir un plus grand rôle et de propulser l'équipe encore plus haut", a confié Frank Vogel face à la presse.