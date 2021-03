Kyle Kuzma invente l’excuse la plus WTF de l’histoire pour son airball

Un airball aux lancers-francs, c’est généralement un vieux moment de honte. Mais il y en a qui savent le prendre avec le sourire. Kyle Kuzma est de ceux-là.

Heureusement ceci dit, vu comment le banc des Golden State Warriors l’a chambré assez salement. Entre Draymond Green qui gueulait comme un malade et les autres qui se protégeaient la tête, ça vannait sec. En même temps, la tentative de l’ailier des Los Angeles Lakers est passé vraiment loin. Vraiment, vraiment loin...

The Warriors' bench after the air ball 💀 💀 💀 pic.twitter.com/lLqUr9NbTg

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) March 16, 2021