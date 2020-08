Kyle Kuzma révèle l’adversaire qu’il veut affronter au premier tour des playoffs

Toutes les séries du premier round des playoffs sont connues. Toutes ? Sauf une. Celle qui opposera le premier de la Conférence Ouest au huitième. Les Los Angeles Lakers sont assurés de finir en tête pour la première fois depuis 2010. Mais ils attendent encore de découvrir leurs futurs adversaires. Quatre équipes sont en lice pour les défier au premier tour : les Portland Trail Blazers, les Memphis Grizzlies, les San Antonio Spurs et les Phoenix Suns. Sur le papier, Damian Lillard et ses coéquipiers sont peut-être ceux qui peuvent le plus inquiéter les Californiens. Mais c’est justement en raison de ce challenge que Kyle Kuzma ne serait pas contre les affronter d’entrée.

« Je ne veux pas que ce soit le pire scénario possible pour nous. Je pense que chaque fois que vous avez l’occasion d’être testé dès le premier tour, ça peut vous servir pour la suite. Et c’est sûr que ce serait un match-up très difficile s’ils finissaient huitièmes. »

Encore faut-il passer le premier tour… Mais même en cas de duel contre les Blazers, les Lakers seraient évidemment favoris. Et le raisonnement de Kyle Kuzma – qui n’a aucune expérience des playoffs – se tient. Ce serait un bon test. Afin de ne pas y laisser trop d’énergie.

Le classement définitif de la Conférence Ouest sera déterminé ce soir. La dernière équipe qualifiée sera connue à l’issue du play-in disputé ce weekend entre le huitième et le neuvième.