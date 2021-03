Kyle Kuzma pense qu’un de ses coéquipiers est aussi fort qu’Anthony Edwards

Les statistiques de Talen Horton-Tucker ne sont plus clinquantes que celles de la plupart des jeunes talents de la ligue. Le sophomore des Los Angeles Lakers tourne à 7.7 points de moyenne à 45.6% cette saison, après avoir goûté à la rotation dans la bulle de Disneyworld la saison passée. Mais pour beaucoup en interne, "THT" vaut bien plus qu'il n'y paraît et son talent ne demande qu'à exploser. C'est le cas de Kyle Kuzma, son coéquipier en Californie.

Kuzma n'y est pas allé de main morte au niveau de la comparaison, puisqu'il estime que Talen Horton-Tucker n'est par exemple pas moins doué que... le n°1 de la Draft 2020.

"Talen est un super joueur. S'il jouait pour une équipe comme les Timberwolves, il serait comme Anthony Edwards. Quand il aura 25, 26 ou 27 ans, il va faire très, très peur", a expliqué Kuzma au micro de Lakers Nation.

Talen Horton-Tucker, la fraîcheur dont les Lakers ont besoin

Une prédiction un peu audacieuse, mais on a déjà vu plus surprenant en NBA. Horton-Tucker a effectivement montré de belles choses par séquences, avec une capacité à beaucoup produire en peu de temps. Lorsqu'il sera en mesure de tester le marché ou que les Lakers auront décidé de l'inclure dans un trade, on aura sans doute la réponse.

Anthony Edwards est lui derrière LaMelo Ball dans la course au titre de Rookie of the Year, mais ce qu'il montre est quand même assez prometteur ces dernières semaines.