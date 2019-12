Kyle Kuzma trouvait les rumeurs « agaçantes » l’an dernier aux Lakers

La saison 2018-2019 a été difficile pour les Los Angeles Lakers. Sur le plan sportif, avec l'incapacité à se qualifier pour les Playoffs malgré la présence de LeBron James. Mais aussi au niveau du groupe, avec des rumeurs constantes sur de possibles départs. Tous les joueurs étaient susceptibles d'être échangés afin de faire venir Anthony Davis. Finalement, l'intérieur a débarqué l'été dernier chez les Angelenos contre notamment Brandon Ingram, Lonzo Ball et Josh Hart. De son côté, Kyle Kuzma a été le seul "jeune talent" à rester à LA. Et même s'il se savait apprécié par ses dirigeants, l'intérieur avait tout de même la crainte d'être également sacrifié. Lors d'un entretien accordé à Marc J. Spears de The Undefeated, Kuzma a reconnu que ces rumeurs étaient "agaçantes".

"C'est bien moins stressant de rentrer à la maison désormais tous les soirs quand tu gagnes, plutôt que quand tu perdais. On est bien plus joyeux. C'est amusant, c'est différent. Nos leaders nous demandent d'avoir une énorme attention sur le parquet. En comparaison de l'an dernier, c'est une explosion. Vous ne pouvez pas vraiment vous plaindre", a confié Kyle Kuzma.

Depuis son retour de blessure, Kyle Kuzma a un peu de mal à trouver sa place aux Lakers. Pour justifier la confiance de sa direction, le talent de 24 ans va devoir se reprendre et assumer son rôle de lieutenant de deux stars californiennes.